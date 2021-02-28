中國大陸突然宣布，3月起禁止台灣鳳梨進口，讓原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今面臨大批訂單被取消慘況。高雄魚販文山伯表示，農民十分擔心今年沒有收入，以及未來種植前景，並質疑政府，難道要叫原本種鳳梨的改養虱目魚？他也呼籲陳吉仲面對問題，不要只是畫餅充飢，讓農民都能夠真正拿到補助。

針對鳳梨問題，文山伯27日透過視訊連線在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，政府過去一直在操弄農漁民是不爭的事實，並指鳳梨農擔心的是，大陸這個市場停了，少一個通路、銷路，時間到了鳳梨價格恐崩盤，若鳳梨價格崩盤，是要賣給鬼？還是拿去填海？

文山伯分析，鳳梨生的長期是1年5個月到1年6個月，一公頃可以種4萬株 一株2斤半，1公頃產量大概10萬斤，而農委會主委陳吉仲說要花10億補助，但這些農民在想，是要怎麼領？是要補助谁？很多農民的地是租的，所以到底是要補助地主還農民？

文山伯指出，農民很擔心那10億元看的到吃不到，且除了擔心今年可能沒有入，也擔心明年要怎麼辦，並忍不住直言，難道要叫原本種鳳梨的去養虱目魚嗎？去改種其他東西嗎？文山伯還以鳳梨伯的人生經歷為例指出，他這輩子都在種鳳梨，突然叫他做別的，他也沒辦法，最慘的是鳳梨沒有採收、沒有賣出去，這樣就沒有多的錢、沒有多的地種鳳梨，一年半的血汗都化為烏有。

文山伯說，在要收成的時候，突然發生這個問題，農民吃不下、睡不好，並批評政府又在說風涼話，「如果真的有這10億，拜託國民黨監督一下，讓受到損失的人能拿到，不要再有關係就沒關係」，他以先前的花生之亂、蒜頭之亂時的補助情況為例指出，實際上有多少農民拿到補助，這是大家要認真面對的問題。

文山伯認為，農業的長期經營和規劃，銷路、通路以及市場配置，本來就是農委會應該提早規劃應對的事情，他也對認購台灣鳳梨的企業表示感謝，但他也感嘆遠水救不了近火，並呼籲陳吉仲面對問題，不要拿這10億畫餅充飢，農民已經很吃力了，並希望農委會能早日提出對策，讓農民有所遵從，給農民一點及時雨。

(中時新聞網)