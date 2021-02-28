統一獅內野手郭阜林日前從富邦悍將洋投索沙手中敲出全壘打，是目前熱身賽唯一開轟的球員，對此他謙遜地說是「運氣好」，他強調，自己不會刻意追求強打，擊球策略也如去年一樣，確實擊球就好。

對於今年中職比賽用球換新，郭阜林認為多少有差，因在幾天前與樂天桃猿的自辦熱身賽，有一球打出去後以為會過牆，結果在全壘打牆前落地，但他強調，自己從去年就不追求長打，只求確實擊球，「這樣的打擊策略，換球影響應該不大。」

郭阜林也透露，自己春訓階段，相較於打擊更著重在守備，「我覺得自己的守備穩定度還不是太好，希望透過量化麻痺自己的腦袋，也加深身體記憶。」

除了對索沙開轟，昨天面對味全龍年輕強投徐若熙，郭阜林也是唯一有安打的打者。郭阜林表示，對徐若熙的印象很深，認為他不僅直球球速快，且又有尾勁，很像索沙那型的投手，更看好他的未來性，「以後他應該會很厲害，另外我們還在討論，覺得他長得有點像江少慶。」

(中時 )