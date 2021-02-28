228連假第二天，全台景點人潮擠爆，拉拉山恩愛農場今分享一張「櫻花斷枝照」，呼籲遊客保持公德心，不要為了拍照攀折樹枝，已有櫻花樹因此遭殃！農場主人超心痛。

位在桃園市復興區的拉拉山恩愛農場，因園內櫻花盛開、花海超美，吸引大批遊客前往，不料卻有自私的人只顧自己拍照，把樹枝枝條往下拉扯，硬生生折斷了。

農場透過臉書呼籲遊客發揮公德心，「與櫻花合照時，請勿攀折枝條」。網友痛批這種人非常沒水準、人品也爛，「看到很多人拉花拍照，真的自私」、「拍完照拍拍屁股就走了，也不管後面的人」；有網友表示，曾見過有人攀著樹枝，力道沒控制好，把樹枝扯下來。

根據《ETtoday》報導，農場無奈表示，儘管設有告示牌，每年多多少少還是會遇到這種狀況。農場指出，賞花人潮太多，老闆從早到晚都在交管，但再怎麼提醒根本沒用，很多人拍照想離櫻花近一點，每年都有一、兩枝被折斷，希望到此一遊的人別做壞的示範。

(中時新聞網)