中國大陸日前宣布，從3月起暫停進口台灣鳳梨，引起輿論譁然，而外交部長吳釗燮則在推特上呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。對此，前民進黨立委林正杰直言，是不是還有民主的芭樂、人權的萊豬？他更認為民進黨政府該轉彎了，讓台灣跟大陸發展善意合作的兩利關係，換邱太三擔任陸委會主委能表現什麼善意？

林政杰今(28日)在臉書上表示，吳釗燮的反共修辭學「自由的鳳梨」，「還有？ERR…民主的芭樂、人權的萊豬、以及高蛋白獨立介殼蟲」。

林正杰還在在另一篇貼文中指出，台灣當川普的小弟，幫腔造勢，還參加經濟封鎖，並跟著川普用新冠肺炎攻擊大陸，還抹黑大陸疫苗、禁止晶片口罩銷往大陸、禁止一大串大陸產品，他忍不住直言，目前兩岸關係確實很糟糕，看網路上雙方的網民留言就知道。

林正杰認為，現在連拜登和美國著名智庫都改變態度了，界定美中是「競爭關係」，而不是「敵對關係」，民進黨政府也該轉轉彎了，讓台灣跟大陸發展善意合作的兩利關係，他看不出來換邱太三當陸委會主委有多大善意，並指所有的民進黨立委、官員，包括行政院長蘇貞昌、吳釗燮、陳明通等人還在使用仇恨的語言，若要改善兩岸關係，就從停止仇恨語言開始。

吳釗燮的反共修辭學~[ 自由的鳳梨] 還有 ? ERR--- [ 民主的芭樂 ] [ 人權的萊豬 ] 以及高蛋白[ 獨立介殼蟲 ] 由林正杰發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)