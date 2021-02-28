副總統賴清德呼籲國人多吃鳳梨、多挺農民。（劉秀芬攝）

台南市府邀加工業者、手搖飲業者、農會舉辦採購國產鳳梨媒合會。（劉秀芬攝）

副總統賴清德28日與農業委員會副主任委員陳駿季、農糧署副署長蘇茂祥及台南市長黃偉哲等人，至台南市官田區宏宇農產生技公司視察，並舉行加工業者採購國產鳳梨媒合會，邀請農會、加工業者及手搖飲業者響應使用國產鳳梨，攜手化危機為轉機，打開國產鳳梨市場。

賴清德表示，中國片面發布暫停台灣鳳梨輸入，為確保農民收益，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，並號召各大加工廠商擴大採購國產鳳梨，開發多元加工產品，以實際行動支持在地農業。

賴清德也呼籲鄉親多吃鳳梨、多挺農民，特別是企業，也能夠多多採購，福利委員會也能夠多多使用鳳梨，他相信只要團結，從個人、企業公司到加工業者，然後再加上國際行銷、多元行銷，不僅可以解決眼前的問題，也可以讓農民在未來的中長期的生產行銷方面得到穩定的幫助。

陳駿季表示，農委會過去就開始分散外銷市場，擴大國內市場消費量，往年鳳梨加工量約在5000噸，目前認購數量已達1萬8000噸，可望突破2萬噸，農委會也會盤點調度冷藏保存設施，同時嚴格把關鳳梨品質，維護加工產品的品質。

黃偉哲表示，台南是全國第2大鳳梨生產地，將會跟第1大的屏東、第4大的高雄，還有嘉義一起努力來行銷，相信今年可以安穩度過沒問題，雖然後續可能還有其他的水果，但鳳梨對中國的依存度比較高，鳳梨這關過了以後，其他問題也可以迎刃而解。

台南市農業局指出，去年全台鳳梨外銷4萬5757公噸，中國占4萬1755公噸、日本2158公噸、香港1227公噸、新加坡406公噸，中國占比從2019年度的97％減少至91％，顯示對中國市場依賴減少。

農業局長謝耀清表示，台南市外銷量約6864公噸，其中銷大陸約6000公噸，農業局將啓動國內行銷，增加鳳梨多元行銷通路增加3800公噸；多元加工增加1200公噸；配合中央持續外銷到中國以外市場增加1000公噸，預估台南市今年鳳梨銷內銷達6萬5804公噸、多元加工達2000公噸、外銷中國以外國家達1864公噸。

(中時 )