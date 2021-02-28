【陸鳳梨禁令】 大陸若改禁這一項 林佳新：綠營民代保證急跳腳

大陸以多次從台灣進口的鳳梨中檢出介殼蟲為由，3月1日起停止台灣鳳梨進口，民進黨立委郭國文對此表示，這是「澳洲龍蝦事件」的翻版，大陸軍機擾台未達到威嚇效果，現在改採製造貿易障礙的手段，企圖壓迫台灣。曾參選立委的雲林農民的林佳新認為，大陸若真要壓迫台灣，不會挑鳳梨，而是稻米；如果大陸改禁止台灣稻米輸入，一堆綠營民代保證急跳腳，壓著陳吉仲去談判。

林佳新27日在臉書貼文表示，畢竟是買方市場為主，大陸要啥我們就配合而已。大陸對台友善通道一天就能到貨入關，這是事實，台灣的金鑽好吃不耐保存也是事實，所以市場一向鎖定大陸。在這些前提下，陸方既然介意「介殼蟲」的殘留，台灣鳳梨大部分都是裝箱前在廠內用噴槍處理介殼蟲，老實說很難處理乾淨，你光想像一個房間內噴過來噴過去的感覺就好，唯一的辦法就是「蒸燻」。

林佳新指出，如同芒果出口日本一樣，只要解決問題，大陸也沒理由再說話，如今我們是連問題都還沒解決，就全國政治人物示範吃鳳梨救國，真是傻眼。他認為，含著眼淚說救鳳梨都沒用，唯一的解決之道就是改善再談判，一樣一樣的解決。

林佳新認為，大陸如果真要壓迫台灣，不會挑鳳梨，而是稻米。大陸要是禁止台灣稻米輸入，一堆綠營民代保證急跳腳，壓著陳吉仲去談判。

網友回應說，「以前買了那麼久的鳳梨，人家對你好是應該，只要一次不買，全部都不算，反而直接變壞人。帶風向的梗圖讓人性好廉價。」、「如果大陸自己的稻米可以自給自足，那期待接下來會如何發展喔。」

【今天你旺來了嗎？！】 解決之道由今天你香菜了嗎？，變成今天你旺來了嗎？！ 我真的覺得都很瞎，買賣來講畢竟是買方市場為主，大陸要啥我們就配合而已，接下來的討論我們撇開政治不講（畢竟在台灣只要慘入政治什麼都走味了） 大陸對台友善通道一天... 由林佳新發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)