「DefenseNews」27日報導，美國海軍潛艦前指揮官、現任新美國安全中心兼任研究員許卡特(Thomas Shugart)，日前出席國會「美中經濟暨安全檢討委員會」(U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC)時建議，美軍需要快速部署更多的反艦飛彈，以瞄準進犯台灣的共軍。美軍也應確保在大陸飛彈射程範圍內的軍事資產充分分散與強化，以因應中共先制打擊。

許卡特在聽證時表示，大陸迄今仍不願意放棄武力犯臺。美國與臺灣應「顯著地」為持久衝突進行準備，以因應共軍的對臺攻勢。這些公開準備應包含儲備必要補給，好在大陸封鎖臺灣時能維持臺灣民眾需求，並阻止大陸透過短暫的暴力行動形成既成事實，或是切斷台灣與國際體系的連結，進而奪取臺灣。

就反艦飛彈而言，許卡特特別點名海軍打擊飛彈(NSM)與長程反艦飛彈(LRASM)。在美國最近的採購計畫中，這兩款飛彈的數量仍有所不足，無法挫敗共軍登陸作戰的企圖。其中，美海軍預計將NSM安裝於近岸作戰艦(LCS)上，但也可能部署於兩棲突擊艦上。許卡特強調，在海軍打擊飛彈100浬射程內的船艦，其存活率將非常低。

至於長程反艦飛彈，可安裝於美國空軍的B-1轟炸機、美國海軍艦載飛機F/A-18E/F超級大黃蜂，以及F-35C聯合打擊機。不過，如果中國大陸持續對這些戰機駐紮的區域基地發動彈道飛彈打擊，則美軍就需要加油機的支援。

此外，許卡特也警告，北京持續為先制打擊做準備；一旦美國與中國大陸發生衝突，北京會針對美軍軍事基地，以及其他遍布於第一島鏈、第二島鏈的高價值基礎建設目標，發動先制打擊。

中共在大陸西部甘肅省戈壁沙漠邊緣帶的一處飛彈試驗靶場，建有美國軍事基地的實體模型。根據2020年8月拍攝的試驗靶場衛星照，波音E-3預警機的實體模型停放其中，而這只在日本沖繩的美國空軍基地出現，其他地區則別無分號。

若是加上大陸彈道飛彈與其他飛彈部署數量日增，美國軍事設施已壟罩在嚴重的威脅之下；許卡特呼籲，駐紮於該區域的美軍固定設施與部隊，應進行強化工程、分散部署與提升彈道飛彈防禦能力，以因應大陸精準打擊。

(中時新聞網)