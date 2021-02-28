味全龍在官辦熱身賽中前2戰沒能贏球，今日對上樂天桃猿終於旗開得勝，樂天在黃子鵬先發5局無失分、林澤彬陽春炮助威之下，前半場保持領先，不過味全龍在第7局把握機會逆轉，單局靠3安打、2保送灌進4分大局，最後便以4比1擊敗樂天，拿下官辦熱身賽首勝。

樂天桃猿今日派出過去牛棚主力黃子鵬先發，投5局被敲5安、無失分，另有1次保送、4三振，壓制味全龍打線，不過樂天打者僅在第2局給火力支援，林澤彬敲出一發右外野陽春炮，這也是中職今年官辦熱身賽第2轟，全壘打產量大不如去年。

雖然黃子鵬繳出好投，不過樂天打者也被龍隊投手壓制，吳俊杰先發3局，僅因一顆球失投挨轟而丟1分，接下來歐耀宗、羅華韋都投1局沒被敲任何安打，林政賢2局無失分、呂偉晟也1局無失分。

前幾局味全龍在黃子鵬壓制下沒有火力展現，直到第7局找到突破口，樂天後援投手游朝惟第7局被敲1安、2保送，滿壘情況下換投賴鴻誠也沒能守住，林孝程、洪瑋漢雙雙敲安各帶有2分打點，此局龍隊一舉攻下4分逆轉。

最後在終結者田澤純一的關門下，味全龍順利以4比1帶走熱身賽首勝，且在投手車輪戰之下僅讓樂天打者敲出4支零星安打，相較之下龍隊全場敲10安，火力更佳，李凱威、劉基鴻各有雙安好表現。

(中時 )