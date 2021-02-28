顏惠結花了一年時間完成《企業轉型》一書。(顏惠結提供／曹婷婷台南傳真)

企業轉型是一條充滿挑戰的路，很多企業都亟待轉型卻不知怎麼做，台南市經濟發展局產業發展科長顏惠結，將多年輔導觀光工廠豐厚經歷轉化成文字，近期出版《企業轉型：洞悉新趨勢X驅動新商機X創造新需求的實戰策略》一書，躍上排行榜，台南首場簽書會將於3月20日在台南戎館登場。

顏惠結耗時1年完成這本書，他說，當初寫書最直接的動力，其實是因為他就讀中正大學企管博士班，畢業條件之一就是要求必須寫一本書，他服務於產發科超過8年，看到許多企業面臨轉型需求或者渴望轉型，卻不知道怎麼做，讓他萌念，應該以此著書。

他說，任內負責輔導觀光工廠，台南擁有全台最多觀光工廠，涵蓋食衣住行育樂，他援引觀光工廠轉型背後故事當個案，探討他們為何要轉型？面臨哪些問題？他選擇6家台南最具代表性的優良、國際亮點觀光工廠案例切入，讓看似深奧的企業轉型故事，其實可以輕鬆入門。

顏惠結說，這本書花了不少時間訪談與整理，裡面有許多企業主心法，除了適合企業主閱讀，企管系學生也可從中了解理論與實務，此外，也對企業輔導顧問很有幫助，可從中汲取相關經驗，同時也對政府機規訂定產業相關政策人員相當受用。

《企業轉型：洞悉新趨勢X驅動新商機X創造新需求的實戰策略》320新書簽名會下午2點、3點共有2場，地點在台南市中正路剛開幕的台南戎館，1場只限額30人，有興趣的民眾要把握機會，以免向隅。

(中時 )