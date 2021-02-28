台北地案行政法院法官張瑜鳳，曾在馬王政爭時，擔任王金平黨籍確認案審判長，3月4日即將出版《章魚法官來說法：法律原來可以這麼容易懂！法官媽媽＋律師爸爸給孩子的33堂實用法學素養課》，資深女法官張瑜鳳以深入淺出的方式，讓大家都看得懂國民生活法律，是一本「從法庭到家庭，結合法律常識的趣味連續劇。」

擁有20多年經驗的資深女法官張瑜鳳，深覺法治教育要從小扎根，因而推廣普羅法治教育，因而開始寫起「章魚法官來說法」。

張瑜鳳自認為是「非典型」女法官，從她與律師先生黃福雄和高中兒女的互動，就能看出端倪，兒子在序中提到，最常聽到媽媽的問話是「難怪你鬼話連篇，是不是跟你爸爸律師學的？」，爸爸則說：「媽媽在家是不是用法槌敲你的頭？」女兒也在序提到，每天很忙的「章魚法官」，決定把一些時間還給自己，完成她的第一個夢想「寫書！」

張瑜鳳書中的案例都是來自生活周遭，有些事兒子、女兒聊天話題，像偽造父母簽名請假，有沒有法律問題？把告白紙條大聲唸出來、在網路上惡意攻擊或發言，有沒有犯法？以及民眾遇到車禍事件和解書該怎麼寫、慰撫金如何計算？電影院裡可以隨性的吃東西嗎？法律保護的是怎樣的自由？植物人的生死，該由誰來決定呢？

章魚法官一書共分5輯，每輯含括3個單元：趣味家庭劇，法官內心話，法律Q＆A。其中「趣味家庭劇」是法官媽媽、律師爸爸、一對高中生兒女的親子互動，幽默搞笑的法律對話與思索等，結合故事性與知識性，是一本適合全家閱讀，增加法律素養的「國民生活法律趣味讀本」。

(中時 )