長壽音樂劇《I Love You, Youre Perfect, Now Change》（簡稱LPC），如今在台灣也能欣賞。

在紐約外百老匯熱演的長壽音樂劇《I Love You, Youre Perfect, Now Change》（簡稱LPC），如今在台灣也能欣賞。全劇僅有4名演員，分飾50幾個角色，談論20個關於愛情、婚姻與人生故事，由4位台灣音樂劇演員包括陳品伶、鍾琪、蔡邵桓、周家寬擔任主演，將一口氣挑戰連演33場。

導演孫自怡表示，劇情和音樂的結合非常緊密，「除了有寫在樂譜上的拍點，還有寫在劇本裡，演員們必須在固定的音樂長度裡，完成換裝和切換角色。」

《LPC》劇中有20段愛情相關故事，1996年在外百老匯首演，之後陸續在倫敦、北京、台北，都有不同製作團隊演出，2019年還有香港粵語電影版。製作人陳午明曾在2007年引進這部作品在台灣演出，如今再重製，他表示，這是一部輕鬆、容易親近的作品，「能和每個人的人生經驗共鳴，音樂編制只有小提琴和鋼琴，可編排得很繁複，也可簡約呈現，具有表現彈性。」

由於《LPC》是1996年作品，孫自怡表示，為了更符合現在的時空背景，劇中略有調整，如新增新冠肺炎、使用交友軟體Tinder的段落，和現代觀眾更有共鳴。

周家寬表示，以全英語演戲，花了不少功夫在口語表達和語氣揣摩，「但這是一個很過癮的挑戰，可以大唱這部精緻的作品，非常幸運。」

在2007年就曾參與演出的鍾琪表示，隨著年紀漸長，更能理解劇中角色心境變化，「我們從年輕人演到老年人，轉換不同的聲線，還要一直更換衣服，對於關係裡的不同邏輯和面向，也要掌握好。」

陳品伶同樣曾演過這部作品，她表示，在短時間內變換不同的年齡，十分過癮。蔡邵桓則表示，喜歡和大家一起集體完成這部作品，並在過程中發現新的趣味性。

(中時 )