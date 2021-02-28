台灣屬淺碟市場，農漁產品外銷好壞對價格影響很大。為了提升國際競爭力， 屏東縣政府爭取3億6800萬元經費，規畫在潮州鎮八爺段土地，建設屏東縣農業國際化標準包裝加工場，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，強化農產品除疫與保鮮能力。

包裝加工場內的空間及設備包括農產集貨清洗與加工處理區、保鮮處理區、分級處理與包裝區、冷鏈凍儲包裝處理區、冷鏈轉運場、檢疫處理區等，讓農產品從收成後至出貨，能夠一條龍作業，延長蔬果的保存期限。

集貨清洗與加工處理包括採後預冷機、冷藏運送、集貨冷藏、大型水洗上蠟等設備；保鮮處理區的冷鏈物流系統包括冰水預冷、室內風冷、壓差預冷、真空預冷、碎冰預冷等設備。

分級處理與包裝設備包含打造鳳梨及香蕉的分級與自動包裝生產線，另外還有捆包機、風箱機、紙箱自動成型封底機、棧板供應機等。冷鏈凍儲包裝處理包括冷藏櫃、冷凍櫃，及預冷庫2間與低溫檢疫冷藏庫4間。

冷鏈轉運場包括冷藏配送中心、物流運送接駁機具與車輛；檢疫處理空間有卸貨區、選別區、檢疫準備區、檢疫官辦公室、檢疫處理場辦公室、中央控制室等，包含4套2噸蒸熱檢疫處理設備。

縣長潘孟安說，蒸熱除疫與冷鏈物流系統，能延長蔬果的保鮮期，對於農業永續及國際競爭力非常重要。未來縣府會盤整縣內的農會、合作社等對這些系統的需求，建設更的蒸熱與冷鏈系統。

(中時 )