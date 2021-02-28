一名人妻控訴，她的丈夫下周要出差，日前竟拿給她1500元，讓她與讀國小的女兒獨自生活1周，包含生活費與伙食費，她向對方抗議後，丈夫再次掏出錢包，沒想到只多拿了3百元，丈夫說「這樣一天250總夠了吧?」讓她傻眼又憤怒，氣得上網發問媽媽們「2個人一天250元，真的夠吃嗎？」網友則說太卑微了。

該人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她日前突然收到老公給的1500元，原本相當開心，沒想到一問之下才得知老公下周需出差1周，「這些錢是我跟女兒下周的生活費（吃飯錢）」，讓她當下傻眼地問對方只有1500元，老公則回應「1天200應該也夠了吧？妳們兩個人而已要吃多少？」

一名人妻控訴，她的丈夫下周要出差，日前竟拿給她1500元，讓她與讀國小的女兒獨自生活1周，包含生活費與伙食費。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該人妻認為起碼要2500元，於是老公再次討出錢包，她原以為會再拿到1千元，結果老公竟再拿出3百，老公說「這樣一天250總夠了吧?」她之後與對方大吵一架，她上網問網友們「我想問問全職媽媽們，1天1家3口的飯錢，大概都落在多少，2個人一天250元，真的夠吃嗎？」

許多網友則留言說，「我的天，為何要過的那麼卑微，不是正常是老婆發零用錢給老公嗎」、「去上班吧，賺個兩萬多，妳一天跟女兒吃500元都沒問題」、「妳女兒國小了，白天妳可以出去工作了啊，自己賺自己花比較實在」、「我和我女兒早餐就吃一百多了，有時候一天三餐花1000也有，一天250是有點少」、「連給自己小孩吃飯都這麼小氣，刷新我三觀」。

(中時新聞網)