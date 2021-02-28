大陸日前以鳳梨防檢疫問題為由，暫停輸入台灣鳳梨，駐日代表謝長廷指出，有網友希望他能幫忙與日方交涉，購買台灣鳳梨幫助果農，但他認為無法這麼直接要求日方購買。對此，台北市議員徐巧芯解讀謝長廷的發言後表示，他的意思是台灣不要麻煩日本，她並忍不住直言謝不愧是「助日代表」，碰到台灣有狀況就先閃。

謝長廷今(28日)在臉書上表示，不少網友反應駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，幫助南部鳯農，並指自己能體會，且欽佩這樣的用心，但中國大陸停買台灣鳳梨，已經舉世皆知，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。

謝長廷指出，台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口至大陸的20分之1，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，我們也可以投入，不需削價破壞行情，建議一時消化不完的鳯梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品，在奧運之前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對大陸市場的依賴，這才是長遠之計。

對此，徐巧芯也在臉書上，翻譯謝長廷著這段話，「什麼？台灣的鳳梨無法銷到大陸，很多人問可不可多賣一點到日本？這個嘛，台灣自己想辦法，不要麻煩日本人啦。況且以日本市場來說，鳳梨台根本不是菲律賓的對手。」她更揶揄謝長廷不愧是「助日代表」，碰到台灣出狀況時先閃再說。

(中時新聞網)