大陸新浪微博之夜今（28日）在上海舉行，現場大牌雲集，「娘娘」孫儷也和老公鄧超一起踏上星光大道，孫儷不但破尺度中門大開，更和老公放閃，甜度破表。

孫儷身穿一套黃白撞色西裝長裙，搭配她的一頭招牌短髮，整個人相當俐落幹練，氣場十分強大，特別吸睛的是，孫儷這次上半身大開深V，露出胸前一片白皙，半球若隱若現，難得性感亮相。

孫儷難得開深V，性感中又有強大氣場。（圖／翻攝自微博之夜微博）

鄧超和孫儷同框放閃。（圖／翻攝自微博之夜微博）

而孫儷和鄧超合體現身紅毯，受訪聊到男方日前在選秀節目《創造營2021》跳舞一事，孫儷就虧鄧超因為太緊張，在家無時無刻都在練習，家裡就變地不得安生，但最後還是不忘誇獎老公跳得好，害羞讚「特別帥」，夫妻倆同框放閃，讓網友忍不住留言「看個紅毯一不小心就吃了狗糧，兩個人好甜蜜呀」、「磕到了磕到了，好甜」、「太喜歡他倆了，這樣的婚姻狀態真不錯」、「娘娘這身造型好美呀」。

另外，在夫妻倆受訪時，趙麗穎已在一旁等待，鄧超見狀還特意cue對方稍等一下，並對趙麗穎說「穿得那麼好看，多拍兩張（照）」，笑果十足，而在陪完孫儷後，鄧超接著還特意換上不同外套，立刻陪好友鹿晗走紅毯，被網友笑稱「愛情兄弟倆不誤」、「鄧超真的好忙，前腳陪老婆孫儷走完紅毯，後腳又急忙陪『兒子』鹿晗一起走紅毯，鄧超好男人實錘」，意外掀起討論。

鄧超緊接著換外套陪鹿晗再走一次紅毯。（圖／翻攝自微博之夜微博）

(中時新聞網)