氣象局指出，未來一周北台灣及宜花地區在下周有4天「轉濕涼」，中南部地區則大致穩定，不過下半周水氣、雲量都會增多。(氣象局提供)

中央氣象局指出，由於東北季風減弱，今天（28日）白天氣溫逐漸回升，不過早晚仍涼，各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區有零星降雨，明（3月1日）氣溫會更回升。至於未來一周天氣，北台灣及宜花地區在下周有4天「轉濕涼」，中南部地區則大致穩定，不過到了下半周，台灣附近水氣、雲量都會增多，是否會下雨仍繼續觀察。

氣象局表示，明天（1日）東北季風持續減弱，白天氣溫逐漸回升，西半部高溫可回升到27-30度，東半部約26度。但早晚仍涼，中部以北及東北部低溫15-17度，其他地區18-20度。

氣象局提醒，基隆北海岸、桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，其中基隆北海岸及東北部沿海需特別注意，有3公尺左右浪高發生的機率。

氣象局指出，三月份第一周，北臺灣、宜花地區的溫度起伏變化有點大，降雨則是「停個一兩天、下個一兩天」為主，周二（2）、周三（3）東北風增強，迎風面轉濕涼，東北部地區高溫明顯下降；周四（4）、周五（5）東北風減弱，天氣逐漸回暖，迎風面剩短暫雨勢；周六（6）、下周日（7）又有一波東北季風報到，北部及宜花地區會再次轉涼。

至於中南部天氣大致上算是穩定，僅需注意日夜溫差偏大。不過到了後半周，隨著臺灣附近水氣、雲量變多，降雨不確定性也隨之變高。最後，氣象局提醒，春天天氣變化速度快，天氣時晴時雨，民眾需留意高低溫轉換，以免著涼。

(中時新聞網)