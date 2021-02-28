陸元琪2月27日在臉書寫下，「上周我去學校去除孩子在這所學校的學籍，或許這是一所好學校，只是我們從小學部升上去後，就跟他們八字不合，什麼事都能發生，我把問題都歸咎在我自己跟孩子身上，要求自己比要求別人來的有效」，經由女兒袁融同學的口中，她發現班導叫學生把袁融的鞋子丟掉，讓身為母親的她相當不解。她2月28日談到此事表示：「會讓女兒去讀表藝科，這個學科既符合她的興趣，又是較熟悉的環境」。

陸元琪坦言女兒還想回到原來的學校，但本應就讀高一的袁融在暑輔遇到一件事，陸元琪原先在等該事的後續處理，結果大失所望，加上女兒在國中遇到老師不當拉扯，後來送交性平會也無後續，所有的事情讓她一度以淚洗面，最終在兒子袁義的鼓勵下振作，決定讓女兒在別的學校重新開始，「希望大家將心比心，我都跟女兒說，做這些事情的人都是因為自己自卑，我雖然也生氣，但總是跟自己說，我只要修養夠，孩子學到的就是修養」。

事實上，明星小孩在成長路上，會遇到更多難以想像的壓力，陸元琪表示：「我花很多金錢（心理諮商師費用）跟力氣，讓她心理很健康，我女兒甚至聽過同學說：『我媽叫我不要靠近妳，不然妳媽又要開直播』。」她坦言明星爸媽在鏡頭前的一舉一動，或許就是同學嘲笑孩子的話題，「我跟她說，生活環境是我們自己選擇的，不要待在讓自己不舒服的地方」。她也呼籲教育部，正視這些孩子在學校遇到的問題，「如果孩子遇到問題，大人沒有正視，未來他們會成為什麼樣的人呢」？

而陸元琪就算衰事不斷，連車子停在路邊都被撞擊逃逸，好不容易調了監視錄影器找出車牌號碼，警察詢問車主卻得到全家都沒人開車出門的答案，讓她頗為無奈，但她依然想為兩個孩子做好榜樣，努力面對生活每一件事。

(中時 )