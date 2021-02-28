被稱為「天使之聲」的日本歌手手嶌葵過去曾演唱吉卜力工作室《地海戰記》插曲〈瑟魯之歌〉，與電影特別有緣的她也演唱了正在台上映的電影《澪之料理帖》主題曲〈凋謝之後〉，在片尾手嶌葵以獨一無二的輕柔美聲，搭上櫻花漫天飛舞的畫面，配合故事結局，許多觀眾被逼淚、直嚷「太好哭」，堪稱今年最催淚櫻花曲。

主題曲特邀曾打造《魔女宅急便》兩首名曲的經典創作女王松任谷由實擔任詞曲，並由松任谷正隆擔任編曲，歌詞描寫「那些深刻在心的決不輕易消失」，字句動人，以手嶌葵微風般輕撫耳畔的柔和歌聲，點滴地唱進心坎裡。

曾創作經典〈春天，來吧〉的松任谷由實常以另一名義「吳田輕穗」提供樂曲，《澪之料理帖》導演角川春樹昔日名作《W的悲劇》同名主題曲就由松本隆作詞、吳田輕穗作曲，主演該片的藥師丸博子一唱成經典；藥師丸在《澪》片中也客串演出。

長年與角川導演深交的松任谷由實，去年秋天在《澪》片宣傳活動上透露：「角川導演給我出了難題，要我為《澪》片寫出超越〈春天，來吧〉的主題曲，我回答他，樂曲創作猶如一場相遇，是無法超越的。」不過她仍自信表示，「這個難題我想應該是達成了」。

松任谷由實（中）與《澪之料理帖》導演角川春樹（右）長年來多次合作。（來源：screenonline.jp）

《澪之料理帖》改編自時代小說作家高田郁原著，新生代演員松本穗香主演，曾兩度翻拍成連續劇，這次更被搬上大螢幕，在角川春樹的執導帶領下，與豪華演員陣容實現電影的誕生。片中的重要意象「狐狸手」也呈現在〈凋謝之後〉主視覺中。

此外，單曲輯中另收錄曾在NHK深夜電台中播放，首度音源化的〈深夜裡的旋律〉，以及兩首珍貴的現場演出錄音，數位限定發行中。

手嶌葵為《澪之料理帖》演唱主題曲〈凋謝之後〉。（風雲唱片提供）

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