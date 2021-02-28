佳里金唐殿出借場地，助北台南家扶舉辦義賣。（劉秀芬攝）

家扶基金會經常舉辦義賣活動籌措家扶兒助學金，借用場地卻時常碰壁，台南佳里金唐殿總幹事邱建男得知後，主動提供廟前場地當義賣場所，更親自協助義賣，掏腰包購買商品，讓家扶工作人員非常感心。

家扶基金會發起「牛轉幸福」義賣周，籌措弱勢兒少的教育品質提昇經費，北台南家扶28日於佳里金唐殿廟口前舉辦義賣活動，金唐殿總幹事邱建男與家扶委員鄭秀珍、黃維明一起來幫忙，呼籲民眾發揮愛心，銅板價義賣也可以助弱勢兒透過教育翻轉人生。

金唐殿總幹事邱建男表示，金唐殿多年來致力於社會公益，支持家扶扶幼業務推動不遺餘力，曾經擔任過認養人、捐贈發財金助學、為家扶少展方案青少年壯遊祈福保平安、捐贈物資等，可說是家扶孩子們的「有力人士」。家扶在借用場地遇到困難，金唐殿給予協助當責不讓。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助家庭約960戶，1600名弱勢兒少。扶助家庭身處貧窮困境，本難支應子女生活開銷和教育所需，而疫情衝擊至今已年餘，面對生活的不便或大環境景氣影響人人有感，對社會底層的弱勢要因應更顯困難。

北台南家扶特於28日響應家扶基金會全台串聯的「牛轉幸福」新春義賣會，期能帶動社會大眾發揮「零錢傳愛」的精神，民眾1塊錢、5塊錢或是10塊錢的捐款，都是協助孩子們對抗貧窮、遠離貧窮的希望。

(中時 )