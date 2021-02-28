人一生中必須面對生老病死，死亡對許多人來說更是難以面對的課題，舉行莊嚴葬禮也是告別的方式之一，一名女網友在網路上發文，表示奶奶最近過世，爸媽與家中長輩討論後續葬禮，結果必須花費將近700萬，女網友不禁想問，家中還有房貸，加上喪葬費，何時才還得完？

女網友在論壇「Dcard」吐露心情，奶奶過世後，家中長輩處理葬禮事宜，由於奶奶生前願望是土葬，爸爸去看土地後，回家表示「買一塊地大概要400萬左右，再加棺木、葬儀社等一些零零總總的東西，總共要6、700萬」。

原PO直言家中狀況並非特別有錢，擔憂幾百萬這樣花下去好嗎？但自己沒有立場與長輩討論葬禮，曾問過爸媽想法，他們僅回答「老人家開心就好」，但原PO難以認同，無奈嘆貸款這麼多錢，生活有品質嗎？「爸媽都50幾歲了，家裡本來就有房貸，不知道什麼時候才還得完」，不過至今也不敢讓爸媽知道自己想法，怕他們覺得不孝。

葬禮話題引起網友討論，認為買一塊地是最的大經濟負擔，或許可以擲筊問問奶奶意見，「如果奶奶知道會造成後輩負擔可能可以諒解，喪禮是做給活人看的」、「我爺爺的喪禮辦的也很風光，但是拿他的遺產去辦，你奶奶如果沒有留任何遺產，真的盡力就好」、「負擔的起當然可以，完成父母的遺願」、「沒有經濟能力真的不要花這麼多，辦下去會後悔」。

(中時新聞網)