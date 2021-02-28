賴清德呼籲民眾「吃爆台灣鳳梨」，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，降低對中國外銷依賴。(圖/取自賴清德臉書)

大陸禁運台灣鳳梨，蔡英文總統、副總統賴清德丶行政院長蘇貞昌，今天兵分三路，分別到鳳梨產地高雄、台南及屏東表達關切。賴清德呼籲民眾「吃爆台灣鳳梨」，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，降低對中國外銷依賴，並組成「鳳梨國家隊」前進國際。

賴清德今晚在臉書表示，再大的政治壓力，也壓不倒台灣鳳梨，更無法改變台灣鳳梨的甜美！今天， 蔡英文總統、他和蘇貞昌院長，分別到鳳梨產地高雄、台南丶屏東關心農民。

他請大家放心，農委會將投入10億元經費降低衝擊，同時，政府啟動多項專案計畫，用實際行動支持農民。回到台南，他很高興看到農會、加工業者及手搖飲業者等，齊力站出來挺農民、挺國產鳳梨，「政府會做大家最堅實的後盾」。

他說，我們要將危機化為轉機，以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，也會號召各大加工廠商擴大採購，並開發多元加工產品，降低對中國外銷依賴，積極拓展其他市場，組成鳳梨國家隊前進國際。

賴清德強調，台灣的鳳梨很好吃，相信有許多對岸民眾也很喜歡，但中國卻以莫須有的理由禁止台灣鳳梨銷往中國，違反國際規範，「台灣一定要團結起來支持農民」。

(中時 )