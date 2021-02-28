23歲男星魏宏宇因參加大陸選秀節目《青春有你3》打開知名度，由於長相清秀無害，加上神似李榮浩的歌聲，讓他在節目播出後，人氣排名立刻從第84名竄升到第4名，然而日前他卻遭前女友爆料黑歷史，指他曾經劈腿、欠錢，還意圖灌醉女生硬上，更公開長達6分鐘的證據影片，要求魏宏宇出面道歉退賽。

女網友「睿佳李」曾24日發布影片第一波，解釋黑歷史的來龍去脈，「網路上所有針對魏宏宇的言論，借錢未還、約砲、劈腿，以及在我身上無縫銜接，欺騙侮辱女性，一言一行，內容全部真實。」她透露，分手後她的精神狀態一直很不穩定，這幾年都有在吃藥治療，她希望男方為錯誤道歉，否則就正式爆料。

前女友證實自己的身分。(圖/翻攝自睿佳李微博)

苦等多天盼不到道歉，最新一集《青春有你3》魏宏宇的鏡頭也還是一樣多，因此睿佳李28日決定公開手上的部分證據，這些對話不僅證明她的前女友身分，也證實了魏宏宇確實多次和他人借錢未還，還向朋友抱怨約會的女生不給碰，要灌醉下手，也能看到魏宏宇在有另一半的狀態，大撩有男友的女生，甚至對女方說「想妳」。

魏宏宇大撩有男友的女生。(圖/翻攝自魏宏宇微博)

睿佳李強硬表示：「剩下的那些證據不堪入目，一方面涉及色情傳播，另一方面我本著不想給節目組抹黑的想法暫時保留。如有必要，我會留待法庭作證。」同時也警告經紀公司和《青春有你》節目組，這些被魏宏宇傷害過的女生3年前能拿這些資料來找她，「或許3年後同樣可以找你們。」希望他們別再包庇魏宏宇。

(中時新聞網)