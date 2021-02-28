大陸以檢疫為由，從3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，民進黨上下皆稱會挺農民、並號召國人吃鳳梨。總統蔡英文呼籲國人吃台灣鳳梨挺農民，許多綠營政治人物更狂秀「吃鳳梨」圖卡，展現態度。對此，有網友忍不住直言，這叫做「自食其果」，並開酸政府，除了用嘴還有沒有其他辦法？

大陸方面宣布停止進口台灣鳳梨後，蔡英文總統在臉書上發文譴責，並指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。蔡英文也呼籲，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨。同時，許多綠營政治人物更狂秀「吃鳳梨」圖卡，展現態度。

針對綠營呼籲台灣人吃鳳梨，臉書粉專《歷史哥澄清唬》今(28日)發文表示，自己的水果自己吃，自己的農業自己靠嘴巴救，除了用嘴，還有沒有其他的辦法呀？

該粉專更以「自食其果」形容綠營的宣傳，並指「自食其果」是形容中國大陸宣布暫停輸入台灣鳳梨，政府大陸不買自己吃，但之後可能還有蓮霧、芒果、芭樂、柚子還有釋迦等其他水果需要自己吃的情形。

網友們留言回應，「反正公帑用不完民進黨應該買來給全民吃」、「整天叫人民百姓吃，都執政那麼久連頭腦都生鏽了嗎？」、「就是吃不了，才需要外銷，如果內需可以應付，何須外銷....奇怪的神邏輯，改天如果檳榔也被禁，不知道她們要怎麼拗」、「太有梗，好笑耶」。

【自食其果】 自從上次杯從中來被惡意檢舉黃標之後 澄清唬成語小教室仍勇敢推出：自食其果 自己的水果自己吃 自己的農業自己靠嘴巴救 除了用嘴 還有沒有其他的辦法呀？ 摘要： 蓮霧是台灣銷往大陸的五大水果之一，受疫情影響，高雄六龜出產的... 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)