世新尤楚翔（右）今天繳出11分、11籃板好表現。（大專體總提供）

尋求UBA公開男一級3連霸的衛冕軍健行科技大學，109學年賽季面臨空前考驗，球隊除了預賽首遇2連敗，複賽今天66比79飲恨世新大學後，也遭遇複賽2連敗，世新則拿下對戰首勝。

賽後世新大學的休息是相當high，教練何正峰透露，因為球隊4年來沒贏過健行，所以今天一獲勝大家都很開心，而這次能獲勝主要在球的傳導多，沒有像昨天輸台灣師大那樣流於單打獨鬥，而昨天傷了吳沛嘉，球隊在大前鋒這個位置需要更多幫助，所以他也只能在場上多放一位外籍生，所幸今天本季新加入的伊波卡、尤楚翔都有發揮，其中伊波卡12分、7籃板，給球隊不少幫助。

何正峰還爆料，綽號「白豬」的尤楚翔終於走出「失戀情傷」，今天先發出賽17分鐘繳出11分、11籃板相當有效率，尤楚翔不好意思地笑說：「都去年10月的事了！不過當時真的心傷了一陣子，有好幾天不想出門，就算去練球心思也不在球場，我也一五一十跟教練說，他也很照顧我，讓我自己慢慢調適過來。」

尤楚翔補充，自己已經大四了，沒意外是UBA最後一季，希望可以幫助世新晉級4強，「我從高中到大學都還沒踏進過台北小巨蛋打HBL或UBA 4強，希望今年可以一圓夢想。昨天看到隊友吳沛嘉受傷也很心痛，畢竟我們在場上會互補，少了他很可惜，也明白在我身上的責任更重。」

健行科大教練劉孟竹指出，球隊今天只抓14記進攻籃板，卻被世新抓了28記進攻籃板是最大敗筆，整場比賽完全喪失制空權，這點是他戰力調度上要扛的責任，而球隊這幾年第一次遇到預賽、複賽都經歷2連敗的挫折，「真的是『史無前例』，但勉勵球員不要氣餒，抬起頭來繼續拼剩下的賽程、全力求勝。」

世新丹尼爾今天比賽中受傷下場治療，所幸只是抽筋。（大專體總提供）

健行朱雲豪（右）貢獻11分、6籃板。（大專體總提供）

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