云辰（2390）為減輕負擔，專注本業經營，陸續將生產基地和轉投資做統整，今年1月即透過子公司EVERSPRING INDUSTRY(S)PTE LTD 處分轉投資的生產基地東莞利源電子100％股權，由於每股獲利挹注逾4元，引發市場關注，云辰28日公告，已與股權受讓方東莞華堂粵汕投資有限公司於28日進行股權移交，處分利益自結數為8.78億元，換算每股獲利貢獻仍達到4.1元，與先前推估的近9億元，相去不遠。

經查云辰子公司東莞利源電子100％股權交易案早在2018年12月26日即經董事會取得決議，然因本交易涵蓋生產基地重新規劃建置，須俟2019下半年至2020上半年間完成建置後才能進行交易，才延宕至今。

正因如此，日前云辰在公告時仍表示，實際處分損益認列時點及金額需視合約執行進度與稅負影響，並待會計師查核後確認，不過，法人指出，由於雙方已於28日進行股權移交，認列的時點應該相去不遠，亦即云辰今年首季仍有望取得業外挹注。

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