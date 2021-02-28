花蓮縣消防局獲報後，出動秀林分隊救護車以及器材車，共計3車7人，前往救援，並架設繩索垂降嘗試救出，順利將徐男拉上路邊後，送往花蓮慈濟醫急救。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉中橫公路慈恩路段，台8線139公里處，今天發生一起交通事故，一名45歲的徐姓男子，騎行機車不慎摔落邊坡約10米深的山谷，花蓮縣消防局獲報後出動救援，所幸騎士僅受輕傷，詳細的事故原因警方還要進一步調查。

消防局指出，今天下午2點左右獲報指出，台8線中橫公路139公里處，有機車發生意外，機車騎士連人帶車摔落邊坡，消防局出動秀林分隊救護車以及器材車，共計3車7人，前往救援。

救難人員約在下午2點17分抵達現場後，因能目視到傷患位置，於是架設繩索垂降嘗試救出，在2點41分順利拉上路邊後，送往花蓮慈濟醫急救。

天祥派出所副所長蔡大衛表示，徐男騎乘大型重型機車沿台8線由西往東行駛，行經台8線139公里處，過彎不慎自摔滑落邊坡約10米深，造成右眼及全身多處擦傷，送醫治療無大礙，經測其酒測值為0，且持有適格駕照，不過詳細事故原因，仍待調查。

(中時 )