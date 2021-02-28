養樂多燕子隊在沖繩縣浦添市的春訓今（28）日告一段落，最後一天高津臣吾監督（總教練）把全體球員集合起來，宣布今年球季開幕戰先發投手是小川泰弘，他已連續兩年擔當此重任，也是第5次在開幕戰掛帥先發。今年養樂多的開幕戰是3月26日在主場明治神宮球場，對手是阪神虎隊。

30歲的小川泰弘已有8年一軍資歷，去年戰績10勝8敗、自責分率4.61，曾對橫濱DeNA隊投出一場「無安打比賽」，也是日職史上第82人。不過生涯表現最出色的一個球季是2013年，也就是其新人年，戰績16勝4敗、自責分率2.93，拿下央聯勝投王、新人王，技驚四座！

接下來幾年小川泰弘的表現雖不如首年亮眼，但均有一定水準，不過最近兩年的自責分率有偏高現象，如2019年是4.57、去年（2020年）則是4.61。生涯累計75勝59敗1中繼、自責分率3.63，大致上表現穩健。

去年球季結束小川泰弘取得自由球員資格（FA），並於12月4日宣布行使FA權利，後來又在同月25日接受球團提出的4年7.5億日圓合約，繼續留在球隊，擔任球隊王牌投手的角色。

高津臣吾監督今天對小川泰弘說：「開幕戰拜託你了。」小川表示他會全力以赴，今年也會好好帶領投手群奮力一搏。養樂多已連續2年在央聯墊底，去年勝率跌破4成，戰績41勝10和69敗，勝率只有3成73，加上團隊投手自責分率4.61，這兩項都在日職12個球團中墊底。

(中時 )