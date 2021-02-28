大陸暫停進口台灣鳳梨，網友呼籲我駐日代表處交涉日方增加採購，駐日代表謝長廷今天表示，中國停買台灣鳳梨已經舉世皆知，直接要求日本購買，價錢不易高，數量不會多。建議暫時冷凍起來，等奧運前再到日本市場開拓新的商機。

鳳梨主要產地的屏東縣今年外銷日本的第一個貨櫃27日封櫃啟航，許多友台的日本人也在臉書力挺台灣，承諾會多吃台灣鳳梨，網友認為，台灣鳳梨品質優異，建議駐日代表處趕緊去接洽日方增加採購。

謝長廷今晚在臉書回應表示，不少網友反應要駐日代表處迅速交涉日本購買鳳梨，幫助南部鳳農。「這個用心我能體會，也很欽佩」。

但他說，中國停買台灣鳳梨，已經舉世皆知，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。

謝長廷指出，台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國的20分之1，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，「我們也可以投入，不需削價破壞行情」。

他建議一時消化不完的鳳梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品，奧運之前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對中國市場的依賴，這才是長遠之計。

(中時 )