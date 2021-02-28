大陸海關因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，總統蔡英文、副總統賴清德等帶頭挺農，駐日代表謝長廷表示，不少網友反映駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，但他認為，直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量也不會多；而在日本大部分是菲律賓產的鳳梨，因此建議可以投入，但不需削價破壞行情。有網友表示這是做生意的訣竅，和日本人做生意要有方法，要人家來求售，而非我們去求買。

謝長廷27日在臉書表示，不少網友反映駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，幫助南部鳯農。這個用心，他能體會，也很欽佩。但大陸停買台灣鳳梨，已經舉世皆知，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口大陸的20分之1，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，我們也可以投入，不需削價破壞行情。

謝長廷建議，一時消化不完的鳯梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品，在奧運之前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對大陸市場的依賴，這才是長遠之計。

網友紛紛回應說：「大使說的是，這是生意的訣竅，尤其和日本人做生意要有方法，要人家來求售，而非我們去求買。」、「台灣人愛吃鳳梨也可以消化一部分，盡量分散風險銷售到世界各國。」、「日本是重情義的民族，他們知道如何做才能對台灣比較好。跟人家討人情就Low了。」

不過也有人認為：「我還是覺得台灣對農產日本市場銷售力道不足，請您多加油！」、「吃剩的，凍起來，可以做料理。」、「那請謝代表在日本好好推廣台灣鳳梨，不要還沒試就放棄，讓日本人知道台灣鳳梨的好。」

不少網友反應駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，幫助南部鳯農。這個用心我能體會，也很欽佩。但中國停買台灣鳳梨，已經舉世皆知，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國的20分之1，市面看到... 由謝長廷發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)