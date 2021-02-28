特大杯和大杯，就字面上的理解，應該是不同容量吧！一名網友PO文，她到7-11兌換「特大杯冰拿鐵」，拿到的卻是「大杯冰拿鐵」，一問才知道原來只是冰塊多少的差別，讓她相當傻眼。

「我換的是特大冰拿鐵，但妳給我大杯？」原PO不解地詢問小7店長，得到「特大杯跟大杯的咖啡量，是一模一樣」的回覆，對方並表示，因為特大杯的杯子沒了，所以改用大杯杯子裝。

原PO傻眼，因她經常購買售價70元的「特大杯冰拿鐵」，而不是55元的「大杯冰拿鐵」，如果真的像店長解釋，兩者咖啡量一樣多，「那我幹嘛多花15元買冰塊」。

網友紛紛留言，稱自己也聽過這種說法，「超商弟弟說，大杯、特大杯一樣多」、「我都拿環保杯裝大杯，但買特大杯也裝得下」。有網友分析，大杯容量500ml，其中320ml是咖啡，剩下為冰塊；特大杯容量600ml，咖啡稍微多一點有380ml，把特大杯的咖啡裝進大杯杯子，確實不會滿出來，差別在冰塊少而已。

根據《ETtoday》報導，超商公關回應，咖啡比例有固定規格，此為單店問題，後續將加強內部訓練，民眾若有疑慮可直接撥打電話詢問客服。

(中時新聞網)