國道1號五楊高架上週19日發生火燒車事件，所幸車主及時逃出，無傷亡；而該女車主日前網路上曝光事件完整經過。（影片翻攝自Dcard）

國道1號五楊高架上週19日發生火燒車事件，車主及時逃出無傷亡；該女車主日前網路上曝光事件完整經過，她當天租車準備去台中玩，開上高架道路後時速達100公里，引擎開始發出怪聲、冒白煙， 之後開始自燃起火，她一度被困車內，所幸最後踹門逃出；警消判斷為機械問題，但租車平台竟只開出5千元欲和解，讓她相當憤怒說「一條人命只值這樣？」

該女網友在Dcard上發文表示，19日當天她與一群朋友相約去台中，臨時租車由她開車載朋友，而該租車店的老闆臨時變更地點，要求她到新莊牽車，她則因為時間耽擱，到現場後匆匆簽名即取車上路，「我知道不應該沒檢查就開出去，真的很後悔」，她發現上路後車子狀況不斷，先是車門不能關好，車速一度被限制在60公里，之後可以時速可達100公里後，開上五楊高架道路。

國道1號五楊高架上週19日發生火燒車事件，所幸車主及時逃出，無傷亡；而該女車主日前網路上曝光事件完整經過。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，車子開上五楊高架道路後，引擎開始很不對勁，冒出巨大聲響與白煙，她將車子駛進高乘載道，因為該道較少車，擔心車子爆炸波及到別人，此時車子已有些微火勢，她停車後甚至被鎖死在車內，努力踹門才逃出去，當時她只有拿了手機，其餘財物是等到警消到場後才救出一部分，而車頭之後被完全燒毀殆盡，幾乎只剩焦黑的支架，整輛車成廢鐵。

女網友說事後鑑定為汽車機械問題，不是人為問題，該租車公司事發後還沒有主動通知租車平台，是她的父母通知後，平台才將全省的該車款下架；租車平台的律師在事故會議中提出以5千元和解，讓她氣得說「難不成一條人命只值5000嗎？」目前車輛在等待第三方鑑定，等結果出爐將會再進行1次事故會議；她在Dcard寫下「21歲這年我差點被活活燒死」。

(中時新聞網)