大陸停買台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌今(28日)表示，蔡英文總統已指示成立農產品國家隊協助果農，不會讓農民吃虧。對此，有網友揶揄，政府組國家隊控制人民的食衣住行，跟大陸以前的人民公社有87分像，並質疑政府到底要成立多少農業國家隊？

針對農委會補助果農，以及政府宣布成立「國家隊」協農民，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，「國家隊補助國人吃到飽，然後循環經濟，欸！吉仲那個位子，08也可以坐啊！」

該粉專更質疑，國家隊控制食衣住行？和老共的人民公社有87分像，「鬼島綠共強，台灣菠蘿香，三餐吃菠蘿，小英志氣楊」。

《韓黑父母不崩潰》也在另一篇貼文中指出，農委會2016年砸下10億成立農業國家隊；2019年農委會又說要成立國家隊平台搶海外訂單，當時還被前高雄市長韓國瑜市長批評，腦袋有問題，乾脆成立宇宙隊，結果2021年的今天，蘇院長又要成立農業國家隊，「我們到底要成立多少農業國家隊？這次又要花幾億？」

網友們也留言回應，「農痿會主委只要是會出一支嘴的都能當～我也會ㄋㄟ」、「一日三餐吃菠蘿，統戰遠離你和我」、「呼籲覺青每餐吃一顆鳳梨救英文」、「我看以後檳榔如果被禁，看她們會不會要求大家吃....」、「笑死人！鳳梨國家隊！再來蓮霧國家隊！蘇真昌頭腦簡單！」

#國家隊又來囉‼️ #國家隊_補助_國人吃到飽然後循環經濟，欸！吉仲那個位子，08也可以坐啊！ 網稱：全台灣2300萬人，一天吃三顆鳳梨，半個月就解決了！絕對不接受阿共「菠蘿統戰」！！ #蘇貞昌 #農產品國家隊 #綠共 #人民公社 #菠蘿國家隊 #香蕉你個拔辣隊 由韓黑父母不崩潰發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)