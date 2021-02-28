黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年多頻傳婚變，今(28日)不只是Angelababy生日，同時也是一年一度的「微博之夜2020」，儘管黃曉明已經在凌晨線上生日祝福，但卻只有Angelababy獨自走紅毯，不見老公在身邊，她更透露希望新年心情可以好一點，再度引發外界猜測。

往年Angelababy生日，黃曉明都會發文祝福，今年他也在凌晨準時發文，更浪漫的選在0點32分發文，象徵32歲生日，然而網友卻發現黃曉明貼文的語氣沒以往熱絡，去年他是寫著「媳婦兒，生日快樂」，並附上一顆愛心，但今年只剩下生日快樂四個字，還有一個蛋糕符號。

黃曉明發文為妻子慶生。(圖/翻攝自黃曉明微博)

不僅如此，Angelababy出席微博之夜一身亮麗，卻獨自走紅毯，老公黃曉明選擇跳過紅毯橋段，而受訪時被問到新的一年有什麼期許，她也落寞地透露，希望2021心情可以好一點，也希望能抽出更多時間與友人相聚，又立刻掀起熱烈，引發網友們無限聯想。

Angelababy獨自走紅毯接受訪問。(圖/翻攝自微博)

事實上，黃曉明和Angelababy結婚6年來，從一開始頻頻高調曬恩愛，到近年婚變頻傳，儘管起初還會澄清，到後台卻幾乎都沒有再同台，去年黃曉明生日，Angelababy也一反常態沒有發文祝福，前陣子農曆新年更是看似各過各地，讓婚變傳聞越傳越烈。

(中時新聞網)