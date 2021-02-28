珍愛藻礁公投連署近期在全台引爆「粉紅風暴」，今(28)日單日回收份數5.7萬份再創紀錄，總回收份數今晚正式達標法定門檻的28萬9667份，來到29萬6697份，珍愛藻礁公投小組表示，目標3月10之前衝到「45萬份」，向台灣史上第一樁生態保育公投之路挺進。

公投小組表示，今天連署單日新增5.7萬份創下紀錄，一舉達標公投法定門檻的28萬9667份，來到29萬6697份，從總部這兩天絡繹不絶的人潮來看，這起全台掀起的粉紅風暴已銳不可擋，環團人士正以螞蟻撼大象的決心，向台灣史上第一樁生態保育公投之路挺進。

珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政稍早表示，雖然距離中選會規定的連署截止日期3月17日還有2周時間，不過依照目前收到連署的速度，預計3月2日可達安全份數35萬份，3月10日可以衝到40萬份以上。

公投小組指出，隨著逐漸拉高的水位，連署總部宣布提高當初設定的35萬安全門檻，希望能在3月10之前衝到「45萬份」，也為預留時間作業，第一階段作業原本訂在2月28日，但因應拉長的戰線，呼籲民眾在3月10號之前寄出連署書，造冊結束後預計3月16日送件中選會。

(中時 )