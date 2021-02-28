總統蔡英文兩任任期屆滿後，已無法連任。針對2024總統大選，藍綠陣營動作頻頻。「誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德與新北市長侯友宜，分居第一、二名，領先群雄。資深媒體人韋安表示，鄭文燦、柯文哲、朱立倫、趙少康等人，都掉到第二梯隊。第一梯隊和第二梯隊民調差距明顯，實在尷尬了。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中公布，若是「誰最適合下一任總統」最新民調，賴清德以21.1%排名第一、侯友宜19.1%列第二，其他依序為桃園市長鄭文燦10.1%、台北市長柯文哲9.8%、前新北市長朱立倫8.7%、中廣董事長趙少康6.1%。

韋安在臉書貼文表示，這份「誰最適合下一任總統」民調有人尷尬了。一，綠營賴清德取得「正宗」的地位，和藍營的侯友宜，成為2024第一梯隊領跑者；二，侯友宜是藍營裡唯一有比賽資格的人。但專心市政的侯友宜，2024會不會出馬是個大問號；三，其他藍綠白有意2024（或有可能）的人選，如鄭文燦、柯文哲、朱立倫 、趙少康等人，都掉到第二梯隊。這份民調中，第一梯隊和第二梯隊差距明顯，實在尷尬了。

網友表示，「賴應會出線，小孟老師也說他2024很強，柯比朱高就傷腦筋了，柯一直在挖國民黨的票，江啟臣沒感覺嗎？還跟他合作？」、「小藍小綠說那就選賴皮糖就好，要綠就綠得透點。」

這份民調讓有人尷尬了 吳子嘉爆料的準確率不高，不過《美麗島電子報》的民調，是臺灣唯二準確性和參考價值高的，另一是《TVBS》。《美麗島電子報》所作的最新民調，「誰最適合做下一屆總？」數據為： 賴清德 21.1% 柯文哲 9.8% 侯友宜... 由韋安發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)