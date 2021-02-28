比特幣（Bitcoin）今年來狂漲，即使創新高過程中波動劇烈，許多人卻堅定持有，因此創造出逾十萬個身價在百萬美元或以上的富翁。「女股神」伍德（Cathie Wood）認為比特幣可取代債券地位。

CoinDesk報價，全天候交易日的比特幣，周日盤中每單位下跌3.5％報4萬5,331美元，總市值約8,450億美元。

特斯拉2月宣布15億美元買進比特幣，刺激其價格升破5萬美元，上周創5萬8,322.36美元新高，市值突破1兆美元。以新高計算，今年來累計飆漲逾100％。

BitInfoCharts資料顯示迄上周三止，93,862個帳號持有比特幣的價值在100萬美元（約2,786萬台幣）到1,000萬美元以下之間。8,214個帳號逾1,000萬美元。他們被形容為「鑽石手」即不怕風險的堅定投資人。擁有逾10萬美元的帳號逾42萬個。

專家認為心臟必須夠強才能投資比特幣。Dow Jones Market Data統計過去十二個月，其出現8次從高點下跌至少10％的修正走勢，2次跌幅逾20％的熊市。標準普爾500和道瓊工業兩大指數，同期僅出現1次在修正後陷入熊市的走勢。

除了特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）外、瓊斯（Paul Tudor Jones）和卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）等華爾街投資大亨都加入看多比特幣行列。

方舟投資（Ark Invest）執行長伍德更認為比特幣在投資上可取代債券的地位。

她說傳統投資組合建議是六成股票和四成債券，但美國公債殖利率正結束長達四十年下跌走勢，資金可由債券轉向比特幣。

美國十年債息從1981年9月最高15.82％開始長期下跌趨勢。債息下跌代表債價上漲。

她強調在債市泡沫可能爆破和沒規則可言的貨幣政策之下，比特幣崛起成新資產，投資人能以之取代債券。

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