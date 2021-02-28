緬甸軍警28日在仰光的示威遊行中，對抗議民眾再度使用強勢武力進行鎮壓，導致多名民眾死傷。外交部今晚對於緬甸軍政府行徑表示遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責。呼籲緬甸軍政府自我克制，以和平、對話方式解決政治紛爭。我國在緬甸的台商與僑民的人身安全則暫時未受到影響。

緬甸軍方自今年2月1日接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態後，緬甸民眾在仰光及曼德勒發起數場以恢復民主為訴求的抗議遊行活動。繼本月20日軍方以武力驅散、鎮壓和平示威的民眾，造成民眾傷亡，今天在仰光的示威遊行中，緬甸軍警對抗議民眾再度使用強勢武力進行鎮壓，導致多名民眾死傷。

對此，外交部副發言人崔靜麟指出，外交部對於緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力的行徑深感遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責。

他說，暴力無助於解決當前緬甸國內紛爭，外交部呼籲緬甸軍政府應自我克制，聆聽民眾的聲音，以和平、對話方式解決政治紛爭，使社會百業儘速正常運作，讓動盪的局勢及早落幕，並恢復緬甸民主。對於因為追求民主自由而失去寶貴生命的緬甸民眾，外交部致上最高的敬意與哀悼。

崔靜麟表示，外交部與駐緬甸代表處將繼續透過各項管道密切掌握緬甸政局發展。根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到影響。外交部也再度提醒旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。

(中時 )