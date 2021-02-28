中信兄弟今天在與統一獅的官辦熱身賽中留下多次殘壘，遭獅隊投手群壓制，以0比2落敗，賽後總教練林威助直言，對吳明鴻在第7局的三振最在意。

兄弟今天動用8名投手，雖被獅隊打者敲出11安，但僅萊福力、楊達翔各失1分，兄弟團隊也有多次得分機會，但總是欠缺關鍵關鍵一擊，其中特別提到7局下時吳明鴻的那次打擊。

當時兄弟2分落後，首棒打者王勝偉獲得保送，陳偉漢內野安打上壘，陳文杰成功短打護送跑者攻佔二、三壘，沒想到下一棒的吳明鴻卻站著遭到三振，兄弟該局沒能攻下任何分數。

「吳明鴻壘上有人還那麼消極，站著看被三振，對球隊一點幫助也沒有。」助總表示，之前吳明鴻在二軍時就出現過這情況，也提醒過他必須要更積極進攻，「如果在一軍還是這麼消極就沒有機會了，今天是再一次的提醒，來到一軍就是要把握機會，教練團都在觀察。」

至於兄弟洋投德保拉、萊福力首度在熱身賽亮相，前者先發2局用33球，被敲2安，投出2次三振、1次保送、無失分，萊福力1.1局中被敲3安、1保送失1分。

賽後林威助表示，德保拉球速有出來，狀況看起來還不錯，萊福力雖然稍有狀況，但第一場都還可以接受；至於開幕戰先發，「助總」仍不鬆口，僅表示今天還在測試選手，「每個人都有可能。」

中信兄弟洋投德保拉。（毛琬婷攝）

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