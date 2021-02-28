開車一小時，有辦法從台中到高雄嗎？搭乘高鐵最快也要花費45分鐘，開車時速得飆到多少，高雄一名直播主潘豪豪，僅花一小時從台中開車到高雄，事後連收7張罰單，其中最慢時速133公里，最快則是177公里，還得面臨扣車牌、吊扣駕照等處罰，讓他直呼千萬不要再超速了。

直播主潘豪豪在臉書表示，今年1月時，開車載老闆還有一名小幫手，深夜從台中返回高雄，由於趕時間的關係，一路狂飆返回南部，小幫手則是幫忙注意有沒有測速照相，途中幾次來不及閃過測速，因此仍是被拍到超速。

事後，果真收到超速罰單，原本收到第一張時，老闆還笑回「你也開一張時速200的來看看」，結果陸續收到6張罰單，「老闆已經笑不出來」，其中一張超速最多67公里，也就是當下時速177公里，超速最少則是23公里，除了超速罰單外，也被開2張危險駕駛。

收到滿滿紅單，至少得繳出20萬，也讓潘豪豪嚇到，直言再也不要超速，一定要遵守交通規則，而粉絲也勸潘豪豪真的要小心駕駛，「開車慢慢開啦」、「駕車一定不超速，安全第一」、「台中高雄一小時，心臟真的很大顆」。

(中時新聞網)