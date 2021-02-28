港星吳孟達（達叔）27日因肝癌病逝，享壽70歲，消息一出震驚兩岸三地影迷，而他生前的經典作品《與龍共舞》在電影台重播無數次，也深植影迷心中，然而同劇演員李香琴於1月病逝，如今相隔1個多月吳孟達也跟著離世，令人不勝唏噓。

《與龍共舞》是1991年上映的作品，由劉德華、張敏、葉德嫻等人主演，浪漫喜劇的風格在當時十分轟動，至今已經上映30年都是不少人心目中的經典作品，當年喜劇專門戶吳孟達飾演劉德華的管家「蒼蠅叔」，而李香琴則飾演龍家俊媽媽，2012年因在拍攝《公主駕到》時昏迷，漸漸淡出演藝圈。

李香琴進入演藝圈數十年，時常出演媽媽角色，會踏入演藝圈的契機，是因為她從年輕時就熱愛粵劇，2012年她的健康狀況急速變差，不但整個人爆瘦，還需要輪椅代步，2015年，她因為爆血管中風，又患有老人癡呆症，已經認不得人，2021年1月4日李香琴病逝，享壽88歲。

李香琴是媽媽專門戶。(圖/翻攝自網路)

而「鹹蝦叔」午馬曾憑著經典電影《倩女幽魂》被提名香港金像獎最佳男配角，更因《畫聖》一片拿下上海國際電影節傳媒大獎影帝，在《與龍共舞》中，他和吳孟達的對手戲最多，2人一搭一唱，逗笑不少觀眾，然而卻也敵不過肺癌病魔，2014年2月4日在家中病逝，享壽71歲。

(中時新聞網)