小朋友的單純天真，有時顯得大人實在「邪惡」，一名男網友在臉書分享姪女（正確應是外甥女）的黏土作品，男網友一看姪女引以為傲的「手作櫻桃」，自己卻馬上想歪，照片曝光後，網友全笑到不行，直呼「我也要去面壁」，同時好奇姪女真的看過櫻桃嗎？

網友看照面笑歪（圖片取自／爆廢1公社）

男網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，寫道「我姪女說，舅舅，你看我做的櫻桃」，但一看到櫻桃，舅舅瞬間無言，只見照片中，小女生開心笑著拿著作品，「櫻桃」用灰色黏土捏成，但形狀有點奇怪，櫻桃梗似乎太粗，乍看實在很像男性生殖器。

見到黏土作品，男網友也同時標註「請問根是不是粗了點」？照片短時間內就掀起網友熱議，紛紛留言笑說，這作品後勁太強，更多人問原PO，「櫻桃樣本那裡來的」、「這手勢搭配的剛剛好」、「想歪的先去面壁」。

由於男網友外甥女捏出來的櫻桃，與真正的櫻桃外型實在相去甚遠，不少網友開玩笑表示案情不單純，「警察叔叔就是這個人」、「妹妹長大會發現黑色的大小不只這樣」、「櫻桃小蛋」、「難道是媽媽最愛的櫻桃」、「妹妹都看了些什麼」。

(中時新聞網)