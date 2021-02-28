負責人陳逸樺含淚寫下最新數字。（珍愛藻礁公投總部提供／黃婉婷桃園傳真）

「我們做到了！」珍愛藻礁公投連署多時，總算在28日晚間9點突破法定公投門檻28.9萬，位於桃園市中壢區的公投總部負責人陳逸樺含淚寫下單日5萬7305份、全台共累計29萬6697份連署書，此番場景也讓在場志工歡聲雷動。

藻礁議題持續發酵，環團也將228連假視為最後機會，賣力設置數個快閃連署點，祈求能在內部訂下的3月10日期限前，達到安全門檻35萬份，皇天不負苦心人，今晚9點公投小組公布最新數據，單日連署份數突破5萬，距離安全門檻僅剩5萬3303份。

陳逸樺表示，奮鬥這麼久，志工人數從一日5、6人到20餘人，眾人自發前往市區熱點拚連署，連署書份書也從少少的千份成長到萬份，連假期間更是收到來自各界的包裹，一切結果得來不易，她很感謝全台支持者與志工的幫忙，團隊才能順利走到今天，今後也會繼續努力，在這戰尚未打贏之前，絕對不會鬆懈。

(中時 )