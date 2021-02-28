大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，育有一子小海綿，近年夫妻倆屢傳婚變，婚姻狀態讓外界霧裡看花，今（28日）兩人都有出席微博之夜活動卻依舊沒互動，但就有網友補捉到當Angelababy上台時，黃曉明在台下拍老婆。

Angelababy今現身微博之夜，身邊卻不見老公，獨自一人走星光大道，受訪時更表示希望新年心情可以好一點，不免引發外界聯想，另外，雖然這次頒獎典禮因應疫情關係，大家位置隔得較開，可Angelababy和黃曉明的座位卻連隔壁都不是，不但距離了好幾行，途中兩人還完全沒有互動，甚至連眼神也沒交流。

Angelababy和黃曉明座位隔很遠，兩人也沒互動。（圖／翻攝自微博）

網友補捉到黃曉明在台下拍Angelababy。（圖／翻攝自微博）

而當Angelababy上台領獎時，黃曉明就被捕捉到在台下拿起手機拍照，似乎是想記錄老婆領獎的畫面，小細節被網友解讀為默默秀恩愛，認為婚變傳言不攻自破。

Angelababy 28日迎來32歲生日，黃曉明今年也不例外地在微博發文祝福，更選在0點32分發文，呼應Baby歲數，可有網友發現以往他都會稱對方「媳婦兒」，並附上一顆愛心符號，這次卻只寫下「生日快樂」，使得外界瘋猜兩人關係已回不去了。

事實上，今年農曆新年，黃曉明和Angelababy就看似各過各的，重要節日沒一起過已被外界關注，加上Baby在西洋情人節時發文：「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂」，被外界解讀為疑似在暗示自己已經離婚、恢復單身，意外又引來婚姻觸礁揣測。

Angelababy獨自走紅毯。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)