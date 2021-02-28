今天是二二八和平紀念日74週年，台灣各界紛紛出席追思典禮；大陸海關以在台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，恐衝擊農民生計，藍綠兩陣營也為此吵翻天。根據輿情民調網站《聲量看政治》統計分析，鳳梨議題仍是最大熱門議題，聲量居然高達72.34%；二二八事件議題聲量則僅占6.77%。

根據《聲量看政治》粉專統計分析，鳳梨議題仍是最大熱門之一，占五大議題的72.34%；其次是藻礁，占10.32%；疫苗第三，占7.91%；二二八第四，占6.77%；最後才是柯文哲的「一日北高」，僅占2.66%。此五大議題不包含吳孟達病逝事件，因為與政治、政策較無關聯。由此可見，目前無論是媒體報導還是網友輿情，對於鳳梨仍是相當關切。藻礁議題，今天似乎有了「進度」，爬至第二。

值得注意的是，二二八事件議題聲量並不高，社會對二二八事件可能逐漸已有隔閡瓶頸。最後，柯文哲「一日北高」，在臉書的線上人數最高，應沒有超過同時線上人數2000人，最低接近450人。也就是說，柯文哲這次的直播與過去2016年及2018、2019年的直播相比，無法再相提並論。柯文哲「一日北高」直播線上人數最多2000人，也引起網友熱議。網友表示，「幕僚不及格，若邊騎車邊叫賣鳳梨，收視率會更好」、「咬著鳳梨騎就有人看了」

【228五大議題聲量 鳳梨居冠、一日北高僅2%】 資料來源： GoogleTrends：https://reurl.cc/xgLAL1 即時新聞社群聲量：https://reurl.cc/1g3q3W 今天還沒結束，但小編幾乎已經可以看... 由聲量看政治發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)