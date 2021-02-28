40歲日本寫真女星井上和香擁有36F傲人上圍，還因三圍90、60、90和瑪麗蓮夢露一樣，而得到「日版瑪麗蓮夢露」封號，去年底她宣布確診新冠肺炎，家中的導演老公飯塚健及5歲女兒也先後遭染疫，儘管經過休養後已經痊癒，但出門仍會遭不認識的人歧視，處境十分艱難。

井上和香在節目《北野武的TV擒抱》上透露，染疫後會留下不同症狀的後遺症，而她則是出現咳到氣喘的情況，而她身為公眾人物，在確診時公開消息，就算已經痊癒，只要在外咳嗽或出現快氣喘的樣子，就能感受到異樣眼光，就連送女兒去幼稚園都會被路人批評，「為什麼出門呢？不是感染了（COVID-19）嗎？」讓她感覺十分受傷。

井上和香一番話掀起網友論戰，許多人認為路人的反應很合理，「因為不知道妳什麼時候痊癒了啊，這樣的人咳嗽了難怪會閃吧。大家都不想感染」、「雖然自己知道絕對不能歧視，但是身邊的人咳嗽真的不敢呼吸」、「雖說治好了但是還會咳就不該外出才對。也有治好的呈現陰性的人又轉陽性」、「現在這個時期，咳一下不管是不是新冠，都會想要閃避」。

過去井上和香也曾因為一番話引起爭議，當時她因為在跨年期間感染，醫院都在休息，希望保健所可以幫忙找醫院，對方卻答「有視訊看診的醫院，自己找找看」，是她不斷詢問，對方才終於答應幫忙，讓她忍不住抱怨，「雖然知道現在時期很嚴重，非得要說成這樣才會告訴我嗎，我也是有點生氣了。」立刻引起網友巨大反彈。

(中時新聞網)