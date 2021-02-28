228連續假期出遊人潮到底有多誇張？讀者提供一張深夜11點多，準備從礁溪上國道5號北返的塞車照，頭燈亮得「幾乎跟白天一樣」，綿延數公里的超長車龍，估計要排至少1小時才能上高速公路。網友戲稱「厭世銀河」再現，塞得比過年還誇張！

交通部高公局預估今下半天幾個重點路段，其中國5北向宜蘭-坪林可能車多，但今晚的畫面已經不是車多的問題了，根本是「爆炸多」！北上車流回堵到地方道路，離譜的是對向車道竟然也大塞車，一問才知是找不到另一邊排隊尾巴的車，整個礁溪周邊交通大亂。

若從空中俯瞰，數公里長的車陣宛如夜空下的銀河，只是這條銀河恐怕「很厭世」，將近午夜時分，被卡在匝道前動彈不得；想掉頭回礁溪再住一晚，很抱歉，如果沒事先訂房，恐怕也找不到地方睡覺。

網友震驚，礁溪真的讓用路人都聰明不起來，「沒辦法，雪隧太方便了」、「什麼疏導措施都沒用，就是塞給你看」、「台灣人悶太久，3天連假去泡個湯也好」、「回程真的要有心理準備」、「剛好假期還沒結束，花個6小時堵車，OK啦」。

(中時新聞網)