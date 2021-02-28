今1架共機進我西南空域 遭廣播驅離 23:402021/02/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今夜發布共機動態，共軍1架運8反潛機下午侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。共機自2月23日後，已4天未進我西南空域。 千億大騙局 武漢弘芯全員遣散 台股元宵軟腳 達人布局成長股 (中時 ) #共機 #西南空域 #空軍 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美日憂大陸奪東沙 建軍事基地 04:102021/02/28 產業財經 和解無望 正視台海武力衝突 04:102021/02/28 時論廣場 航太產業前景佳 朝陽飛航系詢問度高 16:232021/02/28 生活 日6府縣解除緊急事態 東京等4地待觀察 11:362021/02/28 國際 龍潭魯冰花碰上踩花賊 茶農痛心 04:102021/02/28 地方新聞 共軍1架運-8反潛機今日侵擾台灣西南空域 遭廣播驅離 23:372021/02/28 兩岸 台鐵屋頂設置太陽光電已達17.15百萬瓦 09:402021/02/28 房市新訊 獨立書店密度全台最高 屏市勝利星村「愛讀繪本屋」開幕 20:382021/02/28 寶島 恐遭大陸超車 美空軍將領憂心第6代戰機太晚部署 02:572021/02/28 軍事 300箱蓮霧銷陸喊卡 高雄農業局揭原因 15:332021/02/28 生活 中和華泰市場清晨火災 住戶光腳逃生燙傷14人送醫 08:452021/02/28 社會 政治熱門新聞 蔡政府2月最新民調出爐 網友跌破眼鏡 - 政治 【陸鳳梨禁令】陸不買台鳳梨謝長廷說話了 徐巧芯神翻譯狂酸：有事就先閃 - 政治 【陸鳳梨禁令】 大陸若改禁這一項 林佳新：綠營民代保證急跳腳 - 政治 【陸鳳梨禁令】吳釗燮喊挺台自由鳳梨 林正杰酸爆：還有民主的芭樂 - 政治 為何獨派緊盯蔡英文論文 沈富雄曝驚人內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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