日職各球團春訓今（28）日告一段落，接下來要進入官辦熱身賽，已很接近季賽的實際陣容了。目前已有6隊決定球季開幕戰先發投手人選，大都是太平洋聯盟的隊伍，包括軟銀鷹隊石川柊太、西武獅隊高橋光成、歐力士猛牛隊山岡泰輔、火腿鬥士隊上沢直之、樂天金鷲隊涌井秀章，加上中央聯盟養樂多燕子隊今天公布的小川泰弘。

比較令人意外的是樂天隊，並非由前旅美洋基隊「神之子」田中將大擔任開幕戰先發投手，而是由去年並列洋聯「勝投王」的老將涌井秀章扛下重任。另外就是軟銀鷹隊並未推出王牌投手千賀滉大，此因千賀調整進度較慢，趕不上開幕戰之故。

尚未敲定開幕戰先發投手的隊伍有央聯的讀賣巨人、阪神虎、橫濱DeNA、廣島鯉魚、中日龍，加上洋聯的羅德海洋，應該會視官辦熱身賽結果再宣布。

巨人隊如無意外就是菅野智之，中日龍則為去年「澤村賞」得主大野雄大，如果他有狀況，則由柳裕也補上。羅德隊的美馬學暫時領先，去年開幕戰先發投手石川步緊追在後。

狀況比較混沌不明的是阪神隊，王牌投手西勇輝確定無法上陣，青柳晃洋可望遞補，但秋山拓巳，甚至藤浪晉太郎都還有機會。

橫濱隊的狀況也類似，新任監督三浦大輔是投手出身，卻到現在都搞不定開幕戰先發投手人選。原因是兩名理想人選大貫晉一、平良拳太郎在練習賽表現都很差，失分太多，讓三浦很沒信心；只好再利用官辦熱身賽調整一下，看能否改善狀況回到正軌。

(中時 )