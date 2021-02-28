爆卦頭條

珍愛藻礁公投連署終於在28日突破公投法定門檻，達29萬6697萬份。藻礁公投案連署年輕人也意外地迅速在年輕人社群及大專院校內出現一股護藻礁的聲音，過去刻板印象認為年輕人都支持民進黨，不過此次藻礁公投連署，很多參與、號召連署的都是年輕人，也讓民進黨倍感壓力。藻礁大學連署總召謝瑞恩在中天政論節目表示，大部分的人都是真心在關心藻礁，不會去分有沒有政黨、哪個族群，只要連署達標，我們都抱持支持的態度。

藻礁大學連署總召謝瑞恩在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，公投連署是在去年12月中開始，狀況一開始很慘，因為大家都不清楚這個議題。每天擺攤連署不到100份，現在連署量卻有10倍成長。

被問到有看不見的力量在攻擊？謝瑞恩說，可能之後會更多吧。針對這些問題，我們就樂觀看待，只要讓更多人知道藻礁這件事就好。網軍這兩天攻擊的方向，認為不能破壞藻礁，那麼人也不能站在藻礁上移動，這樣會破壞藻礁。可能大家對藻礁還不夠了解，才會有這樣的認知。其實藻礁像千層派，但是它不像千層派這麼軟，它已經鈣化生成藻礁，他舉例表示，你踩在藻礁上面，等於踩在草皮上面，草皮雖然會受到一點壓力，但是它不會因為採個一兩下就死掉，之後會再復生回來。

謝瑞恩表示，如果有政黨奧援，連署不會到今天才達到29萬份門檻，早就會達60萬份。這次運動中，大部分的人都是真心在關心藻礁，不會去分有沒有政黨、哪個族群，或是以前有做過什麼事，只要連署達標，我們都抱持支持的態度。

(中時新聞網)