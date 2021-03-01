美國科學家聯盟(FAS)的核武專家克里斯登森(Hans Kristensen)指出，根據最新衛星照顯示，目前已有18至20座洲際彈道飛彈(ICBM)地下發射掩體的中國大陸，近日又在內蒙古自治區大幅增建發射井，至少有16座發射井正建設中。文中分析，共軍此舉目的包括增強大陸核打擊能力、提升大陸在美國先制核打擊下的核報復存活能力，以及瓦解美國飛彈防禦系統等。

文中指出，這波施工點坐落於內蒙古吉蘭泰東部，為共軍火箭軍訓練區。該區綿延140公里，總面積約2,090平方公里。吉蘭泰訓練區用於訓練飛彈部隊發射與裝載的發射臺，自2013年以來已新增至逾140座；此外，還設有逾20座營區供飛彈部隊短期駐紮，以及5座供發射架與載具使用的高掩體庫、1座大型補給基地。

China’s missile training area near Jilantai is undergoing significant expansion and upgrades, including 16 missile silos, half a dozen highbay facilities, two unique drive-through tunnels. I describe what I have discovered about the site in this article: https://t.co/S0USWREhr4 pic.twitter.com/7FC6bnw3HX — Hans Kristensen (@nukestrat) February 24, 2021

克里斯登森表示，吉蘭泰區目前活動頻繁，多處正施工中，特別是北部、中部與南部。中國大陸目前運作中的地下發射掩體約18至20座，而在內蒙古吉蘭泰施工中的地下發射掩體，至少有16座。

他進一步分析，自2016年以來，共軍分3個階段持續動工16座地下發射掩體；其中，11座為2020年下半年動工，1座於2016年起施工、4作「俄國式」的地下發射掩體則於2018年至2020年間動工。每個地下發射掩體彼此間隔為2.2至4.4公里，坐落於10×20公里的訓練區內，足以確保美國無法在一次核打擊中全數摧毀這些地下發射掩體。

此外，相較於原來使用液體燃料的飛彈，新的地下發射掩體反映出共軍正由液態燃料，過渡至能更快完成發射的固態燃料。從地下發射掩體的大小來看，不太適合東風5型使用，可能是供東風41型或較小型的ICBM(如東風31A)使用。

自吉蘭泰發現首座發射井後，短短數年內數量便明顯成長，完工後將讓大陸擁有的地下發射掩體數幾乎翻倍。衛星照同樣顯示，共軍正興建獨特隧道，專供隱蔽飛彈發射單位或裝填之用。

克里斯登森表示，這波新建設還發現2條隧道，供機動發射器使用，不過仍不能確定。這2條隧道長約350公尺，可容納東風41型。從位置與形狀判斷，可能是防止機動發射器與飛彈遭受來自空中的襲擊。

克里斯登森分析，雖然吉蘭泰的地下發射掩體施工數，讓其擁有的地下發設掩體數量近翻倍。不過，與美國和俄國相比仍屬小巫見大巫。畢竟，美軍有450個地下發射掩體，俄國約130座；相較之下，火箭軍擁有的數量不到美國洲際彈道飛彈聯隊下單個中隊的3分之1。

儘管如此，共軍積極擴張地下發射掩體的目的，可能是強化核報復的防衛能力，好在美國核武先制打擊下存活，並展開報復攻擊。此外，藉由增加地下發射的固體燃料洲際彈道飛彈數量與彈頭數，北京核打擊力道將大幅提升，從而增加穿透美國飛彈防禦系統的可能性。

前面也提到，東風5型使用液體燃料，導致時間過程而大幅遭受攻擊的風險。這波建設工程則反映出共軍正從液態燃料過渡至固體燃料。另一方面，大陸飛彈平時不安裝核彈頭的做法，在美國與中國大陸軍事競爭的態勢愈來愈激烈下，北京也不敢肯定一遇事變是否有足夠時間安裝核彈頭。為提高核嚇阻可信度，大陸正逐漸過渡至承平時期也維持飛彈警戒的態勢。

最後，快速增建ICBM地下發射掩體也有平衡洲際彈道飛彈部隊，朝機動式、固體燃料前進，以提升核嚇阻可信度；還包括提升大陸核打擊能力、改善傳統彈道飛彈快速打擊能力，以及展現北京做為大國的威望等目的。

(中時新聞網)